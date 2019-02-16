فيديو ينشر لأول مرة.. حزب الله قصف أهدافاً إسرائيلية انتقاماً لمغنية

وطن- وكالات: كشف حزب الله اللبناني، عن مقطع فيديو مصوّر يظهر استهداف مركبتين إسرائيليتين في منطقة "هاردوف" الحدودية، ردًا على اغتيال "إسرائيل" لعدد من قيادات المقاومة اللبنانية، في القنيطرة السورية عام 2015، من بينهم جهاد عماد مغنية.

ونشرت قناة "الميادين" التسجيل المصور بعد أيام على ذكرى اغتيال القيادي بحزب الله عماد مغنية، في رسالة إلى قدرة الحزب على الرد من خلال استغلال نقاط الضعف.

ويظهر الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ، ولحظة الانفجار، فيما قال مقاتلون ظهروا في التسجيل، "إن القرار بالرد اتخذ من قبل السيد حسن نصر الله، وأن استهداف المركبتين العسكريتين الإسرائيليتين، كان لمحاكاة الهجوم الإسرائيلي في القنيطرة، والذي استهدف كذلك سيارة".

واعترف جيش الاحتلال آنذاك، بمقتل اثنين من جنوده وإصابة سبعة آخرين في استهداف مركبتين بمنطقة "هاردوف"، فيما يؤكد حزب الله أن الخسائر كانت أكبر من ذلك.

ووفقًا القناة الإسرائيلية الثانية، أن التسجيل بمثابة تحرك دعائي لحزب الله، يأتي تزامنا مع تصاعد حدة التوتر على الحدود مع سوريا، وهو تذكير بأن حزب الله، يستطيع الرد من خلال استغلال نقاط الضعف.

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