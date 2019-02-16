المنتخب الفلسطيني للكراتيه يتألق في مباراة غرب آسيا ويفوز على 10 دول

رام الله- وطن- رولا حسنين: ضمن بطولة دولية لرياضة الكاراتيه أقيمت في الإمارات في السابع والثامن من شباط الجاري وجمعت عشرة دول من غرب آسيا، تألق المنتخب الفلسطيني وحصد المراتب الأولى على فئة الذكور الاناث، رافعين بذلك اسم دولة فلسطين وحلم التحرير والمزيد من عناوين الابداع واسم المنتخب الفلسطيني للكراتيه.

وطن تحدثت الى حلا القاضي، الفلسطينية ابنة السابعة عشر ربيعاً، والتي حصلت على المرتبة الأولى والميدالية الذهبية على فئة الاناث، والتي تحدثت بفرحة عارمة عن فوز المنتخب الفلسطيني في مباراة الكراتيه في الامارات.

تقول حلا إنها بدأت لعب الكراتيه قبل نحو 11 عاماً، حيث ألحقها والدها بنادي للكراتيه مع أشقائها في سبيل بناء شخصية أبنائه وقدرتهم على مواجهة صعوبات الحياة مستقبلاً.

وتشير الى أن مستوى الإداء الذي امتاز به المنتخب الفلسطيني أمام نظرائه من منتخبات الدول الأخرى فاجئ الجميع هناك، الأمر الذي كان مصدر قوة لنا، حيث شعرنا بأننا نحمل على اكتافنا اسم فلسطين ورفعناه عالياً.

وطن تحدثت أيضاً مع الفائز بالميدالية الفضية على فئة الذكور محمد نائل حمدان، ابن السابعة عشر ربيعاً.

يقول محمد إن آخر ثانيتين في المباراة حسمت بهما النتيجة، كانت مباراة قوية، واستطعنا ابهار جميع الحضور والمشاركين في المباراة الدولية.

محمد والذي بدا لعب الكراتيه وهو بعمر السابعة فقط، شارك في بطولات محلية على مستوى فلسطين، كما وشارك في بطولة اسطنبول المفتوحة عام 2016 وفاز في احدى جولاتها، يحصد اليوم المرتبة الثانية على فئة الذكور في مباراة دولية جمعت منتخبات الكراتيه من عشرة دول عربية، كلها تنافست، وكان للفلسطينيين الحظ الأوفر فيها.

وحول حجم تفاعل المشاركين مع المنتخب الفلسطيني، قال حمدان: لقد كان حجم التفاعل كبير جداً خاصة بعد فوزنا في الميداليات.

ووجه رسالته عبر وطن الى المنتخب الفلسطيني وعموم الشعب بضرورة المثابرة والاستمرار حتى لو افتقدوا الدعم أو المؤسسات التي ترعى مواهبهم، وألا يسمحوا لذلك بقتل مواهبهم وقدراتهم وأحلامهم.

وحصدت فتاتين الميدالية الذهبية في مباراة الكراتيه، واثنين من الذكور على ميداليتين فضيتين، فيما حصل خمسة لاعبين في المنتخب على ميداليات البرونز، ما يعني أن المنتخب عاد الى أرض فلسطين يحمل معه نجاح باهر، زرعه في أرض الامارات لينمو على أرض فلسطين.