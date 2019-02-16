فيديو| عزام الأحمد: لن نحضر أي اجتماع تحضره الجهاد الإسلامي بقرار من الرئيس

رام الله- وطن: قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركته لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي، وذلك بقرار من الرئيس محمود عباس.

وأكد الأحمد في كلمة له ألقاها في مؤتمر "التحدي والتصدي 2019- اقليم جنين"، اليوم السبت، عن قرار أصدره الرئيس محمود عباس بعدم جلوس حركته في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي "لأنها لا تعترف بمنظمة التحرير".

وأشار الى أن الجبهة الشعبية لم توقع على البيان الختامي لحوارات موسكو، وذلك تضامناً مع حركتي حماس والجهاد اللواتي رفضن التوقيع أيضاً.

وأضاف، وأن "الجهاد بإصرار غريب عجيب غير مفهوم- وتحالفت معها حماس بنفس الموقف- رفضت التوقيع على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد".

وأردف الأحمد "قلنا لهم إن ديننا وقدسنا ومقدساتنا هي منظمة التحرير، لأنها هي التي تحمي القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، وخضنا معارك وقدمنا عشرات آلاف الشهداء والجرحى المناضلين في مختلف السجون عند الأنظمة العربية من أجل انتزاع هذا الموقف، وانتزعناه في قمة الرباط عام 1974، واعترف العالم بهذه الحقيقة ولا نريد أن نعود للخلف".

وأشار الأحمد إلى أن خمسة فصائل وقّعت على بيان موسكو بعد إلحاح روسي، هي فتح وحزب الشعب والمبادرة الوطنية وجبهة التحرير الفلسطينية وجهة النضال الشعبي، فيما خولتاه الجبهة الديمقراطية وفدا تلفونياً للتوقيع باسمهما لأن وفديهما كانا في المطار برحلة العودة.

ولفت إلى أنه تفاجأ من امتناع الجبهة الشعبية عن التوقيع على البيان "تحت حجة أننا لا نترك حماس الجهاد منفردتين".

ورأى الأحمد أن حماس والجهاد لا تريدان الانضمام لمنظمة التحرير، مضيفاً "لذلك علينا تعزيز وحدة فصائل المنظمة التي ساهمت في بنائها، وبذل جهد في استعادة الجبهة الشعبية والقيادة العامة إلى موقعهما الطبيعي في المنظمة".

وكانت العاصمة الروسية استضافت يومي 11 و12 فبراير حوارات بين عشرة فصائل فلسطينية في محاولة لتقريب وجهات النظر ولاسيما بين حركتي فتح وحماس، لكن الحوارات انتهت دون إصدار بيان مشترك.