رام الله | العثور على المواطن نضال نصر الدين متوفياً في شقته

رام الله- وطن: فتحت الشرطة والنيابة العامة برام الله اليوم السبت تحقيقاً في ملابسات وفاة المواطن نضال نصري نصر الدين والبالغ من العمر 46 عاما والذي عُثر عليه متوفيا داخل شقته بمنطقة ام الشرايط.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وجود جثة لأحد المواطنين في منزله الكائن في أم الشرايط. وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة والمباحث العامة والتحقيق برفقة وكيل النيابة العامة إلى المكان لمعرفة تفاصيل الوفاة.



وأكد العقيد ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وتحويله لمعهد لمعهد الطب العدلي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي.