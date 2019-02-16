أبو عبيدة: التطبيع خيانة للشهداء والمقاومة كفيلة بإسقاطه

غزة- وطن: أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء السبت، أن المقاومة كفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع مع الاحتلال.

واعتبر أبو عبيدة، في تغريدات نشرها على وسم #التطبيع_خيانة، أن "التطبيع مع العدو طعنة في ظهر مقاومة شعبنا المتمسك بأرضه، والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين، وهو خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا".

وأضاف "سيلعن التاريخ كل من حاول إعطاء شرعية زائفة للاحتلال".

ودعا الناطق باسم القسام "الشرفاء في الأمة للرد على التطبيع من خلال تبني استراتيجيات لدعم المقاومة مادياً وسياسياً وثقافياً، مشيراً إلى أن "المقاومة هي الكفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع وتبعاتها الكارثية على مستقبل أمتنا وقضيتنا ومقدساتنا".

وأطلق نشطاء فلسطينيون وعرب في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم حملة دولية لتجريم تطبيع أي دولة عربية أو إسلامية مع الاحتلال.