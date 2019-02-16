شاكيد: يجب أن نسيطر بشكل كامل على مناطق (ج)

القدس- وطن: قالت إيليت شاكيد، وزيرة القضاء في دولة الاحتلال ومؤسسة حزب (اليمين الجديد) إلى جانب نفتالي بينيت، اليوم السبت، إنه يجب على إسرائيل العمل قريبا للسيطرة بشكل كامل على مناطق (ج) وتطبيق السيادة الاسرائيلية عليها.

وأوضحت شاكيد في مقابلة مع صحيفة (يسرائيل هيوم) ستنشر غدا كاملة، أنه في حال تم تطبيق هذا القانون (قانون ضم اراضي المنطقة [ج]) فسيتم منح الجنسية الإسرائيلية لنحو نصف مليون فلسطيني وسيعيشون بسلام ويصوتون في (الكنيست).

وردا على سؤال حول ما إذا كان سكان القدس الشرقية، أي نحو 400 ألف فلسطيني سيحصلون على جنسية كاملة مع حق التصويت في (الكنيست)، قالت شاكيد إن سكان تلك المناطق اختاروا الحصول على الإقامة فقط، لكن إذا تم تطبيق السيادة الاسرائيلية على المناطق (ج) فإن سكانها سيكونون مواطنين في دولة إسرائيل ولهم حق التصويت في (الكنيست).