حماس: إعلان فتح رفضها الجلوس مع الجهاد يؤكد انعزالها عن الكل الوطني

غزة- وطن: قالت حركة حماس إن إعلان حركة فتح رفضها الجلوس مع حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد على "إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني".

وقالت الحركة في بيان لها، وصل وطن، مساء اليوم السبت، إن: حركة الجهاد الإسلامي مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية ، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة.

وأضافت في بيانها: المؤسف أن هذا الموقف الفتحاوي جاء بعد عدة لقاءات قام بها أبو مازن مع مكونات من المجتمع الإسرائيلي.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قال إن حركته لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي، وذلك بقرار من الرئيس محمود عباس. للاطلاع على تفاصيل تصريحات الأحمد (اضغط هنا)

وردت حركة الجهاد الإسلامي على تصريحات الأحمد بالقول "نحن في الجهاد الاسلامي، نؤكد أننا لن نقاتل من أجل اللقاء مع عزام الاحمد، وما يمثله من سياسات وبرامج لا تخدم الشعب الفلسطيني وتفرط بحقوقه". للاطلاع على تفاصيل تصريح حركة الجهاد (اضغط هنا)