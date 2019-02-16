شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب قرب صفورية وحالته خطيرة

القدس- وطن: أطلقت شرطة الاحتلال، مساء اليوم السبت، النار على شاب عربي ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المشفى الإنجليزي بالناصرة.

وقالت شرطة الاحتلال إن الشاب من الناصرة ويبلغ من العمر 19 عاماً.

وادعت أنه "في إطار محاولة لاعتقال مشتبهين بتجارة السلاح، حاول المشتبهون الفرار من المكان، ودهس أفراد الشرطة الذين طلبوا منهم التوقف".

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشاب النصراوي المصاب "خرج من السيارة حاملاً بندقية، ولم يستجب لصراخ الشرطة"، ما حدا بأحد أفراد الشرطة أن يطلق النار عليه، ليصاب بجراح خطيرة.