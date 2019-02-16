فيديو| الأحمد: الرئيس أبلغنا بأنه سيجتمع بالمركزية والتنفيذية لبحث تشكيل الحكومة

رام الله- وطن: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن الرئيس محمود عباس أبلغهم بعد عودته من سفره قبل أيام، بنيته عقد اجتماع لمركزية فتح لبحث مسألة الحكومة الفصائلية.

وأكد الأحمد خلال لقاء متلفز على فضائية فلسطين، مساء اليوم السبت، أن الرئيس عباس سيجتمع قريباً مع مركزية فتح لبحث مسألة الحكومة وسوف يكون هناك اجتماع للجنة التنفيذية بهذا الخصوص أيضاً، والامر مرتبط بالرئيس بتكليف شخصية لرئاسة الحكومة.

وأضاف: نأمل أن يتم ذلك هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم قبل سفر الرئيس مجدداً، حتى يبدأ رئيس الوزراء بمشاروات الحكومة وفق المدة القانونية وهي 3 أسابيع ثم أسبوعين، واذا لم ينجح بتشكيل الحكومة يستبدل بشخص اخر.

وحول الشأن الخارجي، تطرق الأحمد للحديث عن ايران، قائلاً: "نرفض أن نوظّف ضد ايران ونحن على خلاف معها" متهماً إياها بتمويل الانقسام الفلسطيني، مشيراً الى أن الهدف من مؤتمر "وارسو" تجنيد المنطقة ضد ايران لابعاد الانظار عن القضية الفلسطينية.