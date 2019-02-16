الاحتلال يقرر مصادرة سيارة المقعد عدنان حمارشة وغرامة مالية

جنين- وطن: اصدرت محكمة "بيت ايل" العسكرية، قراراً يقضي بمصادرة سيارة الاسير المحرر المقعد عدنان حمارشة من بلدة يعبد قضاء جنين، ودفع مبلغ 70 الف شيكل.

حيث قام الاحتلال بمصادرة سيارة حمارشة قبل ثمانية شهور اثناء وجوده مع ولديه انس وعمر في السجن.

وحمل حمارشة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وضعه الصحي، وقال انه يستخدم السيارة في الذهاب للمراكز الصحية للعلاج اليومي بدلاً من الكرسي المتحرك.

ويذكر ان حمارشة هو والد لاسيرين، بالاضافة الى انه اسير محرر قد امضى اكثر من 14 عاماً في سجون الاحتلال، كان قد اصابه الشلل اثناء التحقيق معه ومع زوجته في مركز تحقيق الجلمة قبل اعوام.