حملة مداهمات في الضفة واستدعاء 3شبان بينهم شقيقين

رام الله- وطن: داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة مناطق بالضفة وسلمت 3 شبان استدعاءات لمراجعة مخابرات الاحتلال.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وداهمت عدداً من منازل المواطنين. كما تم اقتحام قرية أبو قش شمال رام الله.

وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمّان شرق نابلس، وداهمت إحدى البنايات السكنية قبيل انسحابها.

واستدعت مخابرات الاحتلال للتحقيق كلاً من: الأسيرين المحررين الشقيقين صالح وصلاح عواد جواريش، وحمزة إسماعيل المصري من بيت لحم.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر أنس إسماعيل عبيات (27 عاماً) أثناء مروره على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.