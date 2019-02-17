بنك القدس يزور غرفة التجارة والصناعة لمحافظة رام الله

وطن: زار وفد من بنك القدس يوم الخميس الماضي، برئاسة صلاح هدمي، الرئيس التنفيذي للبنك، وبحضور مستشار العلاقات العامة ظافر النوباني ولفيف من مدراء ومسؤولي البنك، غرفة التجارة والصناعة لمحافظة رام الله والبيرة حيث كان في استقبالهم رئيس الغرفة التجارية المُنتخب عبد الغني العطاري ونائبه محمد زيد النبالي وجميع الأعضاء الجدد.

شملت الزيارة تقديم التهنئة والمباركة لهم بعد فوزهم بإنتخابات الغرفة التي جرت موخراً، كما تضمنت الزيارة أيضاً البحث في فرص جديدة للشراكة والتعاون بين الطرفين، حيث أكد هدمي أن أبواب بنك القدس مفتوحة بشكل دائم لتقديم الخبرات والإستشارات والمنتجات التي تلبي إحتياجاتهم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك القدس عن سعادته بوجود جسم يمثل قطاع المال والأعمال في مدينة رام الله، وتوجه بالشكر والتقدير لهم على حسن الاستقبال متمنين لهم التوفيق والازدهار فيما يسعون إلى تقديمه، وبدوره عبر العطاري عن إمتنانه لمبادرة بنك القدس على تقديم التهنئة مؤكدا على أهمية التعاون مع بنك القدس الذي يعتبر من أهم البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، وتوجه العطاري بالشكر لإدارة البنك ممثلة بالرئيس التنفيذي صلاح هدمي وكافة العاملين.

تخلل اللقاء مناقشة لكافة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في فلسطين والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري والإستثماري والعقاري، والعمل على كيفية تذليل هذه الصعوبات بالتعاون مع القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتأتي هذه الزيارة إيماناً من بنك القدس بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الوطني، وتحت مظلة الغرف التجارية والصناعية.