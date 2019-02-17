3 لاعبين لبرشلونة مهددين بالغياب عن الكلاسيكو

وطن: ذكرت تقارير صحفية، أن 3 لاعبين لفريق برشلونة مهددين بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي، ريال مدريد، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن إيفان راكيتيتش، وأرتورو فيدال، وكليمنت لينجليت، سيغيبون عن موقعة الميرينغي، في حال تلقيهم إنذارات، أمام إشبيلية في الجولة المقبلة، وذلك بعدما تجاوزوا لقاء بلد الوليد (1-0)، السبت، دون بطاقات صفراء.

ويملك كل من هؤلاء 4 بطاقات صفراء، وسيغيبهم الإنذار الخامس عن كلاسيكو الليغا، يوم 2 آذار/مارس المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.

أما جيرارد بيكيه ولويس سواريز وصامويل أومتيتي، فسيدخلون المباراة أمام الفريق الأندلسي، دون خطر على تواجدهم في الكلاسيكو، لحصولهم على 3 بطاقات صفراء فقط.