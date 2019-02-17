مشروع تهويدي في القدس القديمة بعشرات ملايين الشواقل

وطن: كشفت صحيفة عبرية النقاب صباح الأحد، عن مشروع تهويدي بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، سيتم البدء بتنفيذه قريبًا بتكلفة تصل إلى مئات ملايين الشواقل.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن شركة إعمار وتطوير ما يسمى "المربع اليهودي" في البلدة القديمة من القدس تعمل في هذه الأيام على تنفيذ عدة مشاريع في المكان بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون شيقل.

وقالت الصحيفة إن من بين المشاريع إنشاء مصعد لحائط البراق، ومتحف، ومشروع "القدس الفسيفسائية"، وإعادة تعمير كنيس يهودي في الحي، والبناء فوقه بارتفاع 25 مترًا.

ومن المتوقع استمرار الأعمال، وفق الصحيفة، على مدار عدة سنوات.