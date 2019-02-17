الاحتلال يُخلي عائلة أبو عصب من منزلها بعد الاعتداء عليها بالضرب تمهيدا لتسليمه للمستوطنين

القدس- وطن: أخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقوة العسكرية، ظهر اليوم الاحد، عائلة المواطن المقدسي حاتم أبو عصب، من منزلها بعقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حاتم أبو عصب بعد اخلاء المنزل.

يذكر أن قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت صباح اليوم المنزل وفرضت طوقا عسكريا على محيطه، وحاولت إخراج العائلة من منزلها الذي تقيم فيه منذ 65 عاما، لصالح جمعيات استيطانية استنادا الى قانون الاحتلال "حارس أملاك الغائبين"، علماً أن محامي العائلة انتزع قبل نحو أسبوع قراراً من محكمة الاحتلال بتأجيل عملية الاخلاء حتى نهاية الشهر الجاري.