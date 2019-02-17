صرخة "معاق": رامي يحلم بحرية الحركة في وطنه!

الخليل- وطن- شيرين حريزات: داخل مدينة الخليل يتنقل رامي الجولاني " 22 عاما" على كرسيه المتحرك بشكل يومي، كل خطوة من خطواته تدفعه للتأمل في واقع ذوي الإعاقة المؤلم في فلسطين.

رامي المصاب بضمور في العضلات والذي تسبب له بشلل أطرافه، يواجه يوميا صعوبة في الحركة والتنقل من بيته إلى جامعته، ما يجعله يشعر أن المدينة مصممة للأصحاء جسديا فقط، أما "ذوو الإعاقة" فلا مكان لهم فيها.

يقول رامي لـ وطن: أدرس العلوم الاجتماعية في جامعة القدس بالخليل، وأتنقل على كرسي متحرك كبقية ذوي الإعاقة في هذا العالم، ولكن في بلادنا لا تسعفني هذه الكرسي، فالمرافق العامة والخاصة غالبيتها غير مؤهلة لنا.

ويتابع: في كل خطوة أخطوها أجد صعوبة، وأتذكر مشكلتي الصحية التي أعاني منها، لو أن شوارعنا ومرافقنا أكثر ملائمة لذوي الإعاقة لما شعرت بكل هذه المعاناة.

ويؤكد رامي أن هذا الامر لا يقتصر فقط على الشوارع والمؤسسات الخاصة، وإنما يتعدى ذلك ليصل إلى المرافق العامة في المدينة، ويوضح الجولاني: فإذا أردت الدخول إلى مبنى بلدية الخليل مثلا لعمل معاملة لن أتمكن من ذلك، لأن مبنى البلدية نفسها غير مهيء لذوي الاعاقة الحركية.

كل ما يحلم به رامي هو أن يتمكن من التنقل في مدينته بسهولة وحرية، وأن يذهب للتنزه في الحدائق العامة وشراء حاجياته من المجمعات التجارية، دون طلب العون والمساعدة من أحد.

وناشد رامي عبر وطن المسؤولين وصناع القرار بموائمة كافة المدن والقرى الفلسطينية، وتأهيلها لذوي الإعاقة، فهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.



يشار إلى أن عدد المعاقين حركيا في مدينة الخليل وحدها، يتجاوز 5000 شخص، جميعهم يعانون من نفس المشاكل في التنقل بحرية وسهولة.