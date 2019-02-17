القبض على شخص صادر بحقه حكم قضائي 10 سنوات في قلقيلية

وطن: ألقت الشرطة اليوم الأحد، القبض على شخص فار من وجه العدالة منذ أكثر عامين وصادر بحقه حكم قضائي 10 سنوات وهو من أخطر المطلوبين على قضايا المخدرات في قلقيلية.

وذكر بيان للشرطة ان معلومات توافرت لدى الشرطة حول وجود شخص فار من وجه العدالة ومتواجد في إحدى المنازل في قلقيلية، وتم إصدار مذكرة تفتيش من قبل النيابة العامة للمنزل المشتبه فيه والمتواجد فيه الشخص المطلوب.

وأضاف: "على الفور توجهت قوة من المباحث العامة والشرطة القضائية ومركز شرطة المدينة والحراسات في شرطة قلقيلية إلى المنزل وبعد تفتيش المنزل أصولا؛ تمكنت من إلقاء القبض على الشخص المطلوب".

وأكد البيان بأنه تم إحالته إلى جهة الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.