وفا: أجهزة حماس تواصل منع موظفي المعابر من الوصول لمعبر كرم أبو سالم

وطن: ذكرت وكالة "وفا" أن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة، تواصل منع موظفي هيئة المعابر والحدود من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم.

وأضافت الوكالة أن الأجهزة طردت موظفي الهيئة على حاجز عسكري قريب من المعبر.

وتابعت "أمن غزة يطالب موظفي الهيئة بالتوقيع على استبيان وأخذ بصماتهم، إلا أنهم رفضوا، إضافة إلى وضع عراقيل أمام عملهم ومنعهم من الوصول إلى المعبر".

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، سحبت الحكومة موظفي معبر رفح على الحدود مع مصر، متهمة حماس بإعاقة عملهم، عبر استدعاءات واعتقالات وتنكيل.

ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي غزة.