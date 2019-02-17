قوات القمع التابعة لسلطات السجون تقتحم سجن مجدو وتنقل ممثله لسجن آخر

وطن: تسود حالة من التوتر سجن مجدو، على إثر اقتحام قوات القمع التابعة لسلطات السجون إحدى الغرف، ونقل ممثل المعتقل بشكل تعسفي إلى سجن آخر.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم الأحد، ان وحدات القمع اقتحمت قسم 6 داخل المعتقل في الساعة الخامسة فجرا، وأخرجت ممثل المعتقل ربيع أبو الليل بالقوة من غرفته، دون السماح له بتبديل ملابسه أو اخذ أي شيء من مستلزماته، وتبع ذلك اقتحام وإغلاق كافة أقسام السجن.

وأوضحت أن الأسرى ردوا على هذه الهجمة العنيفة بإرجاع وجبات الطعام، وأبلغوا الإدارة بأنه في حال لم تتم إعادة الأسير أبو الليل الى السجن سيكون هناك تصعيد، علما ان الإدارة أبلغت الأسرى في كافة الأقسام ان سبب الهجمة نقل الأسير أبو الليل فقط.

وحذرت الهيئة من تصاعد الهجمات بحق الأسرى في كافة السجون، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة أن تكون هناك جرأة حقيقية في وضع حد للحقد الإسرائيلي تجاه الأسرى، الذي يتصاعد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.