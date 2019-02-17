تأجيل النظر في الالتماس الخاص بتسليم جثمان الشهيدة سماح مبارك

رام الله- وطن: أفاد المحامي المقدسي محمد عليان، بأن شرطة الاحتلال طلبت مهلة أسبوع للرد على الالتماس الخاص بالإفراج عن جثمان الشهيدة سماح مبارك.

وكان مقررا أن تعقد محكمة الاحتلال في القدس بعد عصر غد الاثنين جلسة للنظر في التماس قدمه المحامي عليان للمطالبة بجثمان الشهيدة مبارك، ولم يحدد موعد آخر للنظر في الالتماس بالمحكمة المذكورة.

وأعدم الاحتلال بدم بارد الطالبة الفلسطينية سماح مبارك عند حاجز الزعيّم شرقي القدس المحتلة نهاية الشهر الماضي.