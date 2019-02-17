الاحتلال يجمد 14 مليون شيقل من أموال السلطة لصالح "الجواسيس"

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال جمدت مبلغ 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن تلك الأموال هي "تعويضات" لمتخابرين "جواسيس" اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

وأوضحت أن وزارة المالية في دولة الاحتلال أكدت أنها جمدت المبلغ بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي بخصمها من مقاصة السلطة.

ونوهت أن "المبلغ ينقسم ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم، بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المحكمة التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية".

(شبكة قدس)