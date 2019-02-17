وزيرة الاقتصاد الوطني ترحب بوصول السيارات الكهربائية إلى فلسطين

رام الله- وطن: أطلعت إدارة شركة اوتوزون لتجارة المركبات، وكلاء سيارات بيجو الفرنسية في فلسطين، وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة على سيارتها الكهربائية الجديدة، حيث قدم طاقم الشركة المختص بالسيارات الكهربائية عرضاً لأهم ميزات السيارات الكهربائية بالكامل وأهم انجازاتها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها الشركة للوزارة، حيث أبدت عودة ترحيبها بوصول السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة إلى فلسطين مثمنة مثل هذه المبادرات من القطاع الخاص الفلسطيني، وصرّحت: "إن هذه المبادرة من القطاع الخاص تعتبر شيئاً عظيماً".

وأضافت: "إن وصول السيارات التي تعمل على الطاقة سيكون له تأثيراً اقتصادياً على الشركات التي ستستخدم هذه السيارات، بالإضافة أيضاً إلى كونها سيارات صديقة للبيئة، ونحن نطمح أيضاَ للحفاظ على بيئة نظيفة". وفي هذه المناسبة قدمت وزيرة الاقتصاد الوطني التحية لهذه المبادرات وللقطاع الخاص الفلسطيني.

هذا وقد تم اطلاق سيارات بيجو الكهربائية بالكامل، والتي تعتبر الأولى في فئتها، حديثاً في السوق الفلسطيني.