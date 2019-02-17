بعد اقتطاع الاحتلال نصف مليار شيكل من اموال السلطة.. نصر عبد الكريم لـوطن: يجب ملاحقته قانونياً وسياسياً على ذلك

رام الله- وطن: أكد الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم لـ وطن، أن مصادقة حكومة الاحتلال على خصم فاتورة أموال الأسرى والشهداء من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية سيؤثر على خزينة السلطة وقدرتها المالية والاقتصاد الفلسطيني، لكنه لن يؤدي إلى شلل في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وعلى السلطة ملاحقة الاحتلال قانونياً وسياسياً وعدم التسليم بها.

وقررت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في حكومة الاحتلال "الكبينيت"، مساء اليوم الأحد، تنفيذ قانون تجميد أموال من عائدات السلطة، الذي أقره الكنيست في يوليو 2018، والتي تقدر بنحو نصف مليار شيكل سنوياً. كما قرر الاحتلال اقتطاع نحو 14 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح "تعويض" الجواسيس الذين اعتقلتهم السلطة وتعرضوا للتعذيب.

وقال عبد الكريم إن ذلك سيؤثر على خزينة السلطة وقدرتها المالية لانه بكل بساطة ستكون ارادات المقاصة أقل بحسب المبلغ الذي سيقتطعه الاحتلال الخاص بفاتورة أموال الأسرى والشهداء، بالاضافة إلى خصومات أخرى تقوم دولة الاحتلال باقتطاعها بعضها يذهب للجواسيس وللمستشفيات الاسرائيلية وغيرها، وبالتالي ستنخفض قيمة أموال المقاصة الشهرية إلى قرابة 700 مليون شيكل شهريا.

وأضاف أن الخصم سيؤثر على المدى المتوسط على الاقتصاد الفلسطيني، لأن العملية ستصبح تراكمية، حيث سيتراجع الانفاق الحكومي، مما يعني أن السيولة في الاقتصاد ستصبح أقل، خاصة مع أزمة السيولة وأزمة الاقتصاد القائمة حالياً، وبالتالي يؤدي إلى مزيد من تعميق الركود والأزمة.

وأشار إلى أن أموال المقاصة تتراوح ما بين (750-800) مليون شيكل شهريا، وتشكل نحو 70% من إرادات السلطة، وتغطي فاتورة الرواتب الحكومية.

هل هذا المبلغ سيدخل السلطة في أزمة مالية؟

أجاب عبد الكريم: لن يدخلها في أزمة ولن يؤدي الى شلل في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وقال إن الولايات المتحدة خصمت على السلطة سابقاً أموالاً كانت تقدمها للسلطة، لكن السلطة تمكنت جزئياً من تعويض هذه الأموال.

ما هو البديل؟

قال عبد الكريم لـ وطن:

أولاً: يجب عدم التسليم بمشروعية خصمها ويجب أن تبقى التزامات قائمة على دولة الاحتلال، وأن نحاول قانونياً وسياسياً وألا نسقطها، لذلك هذه جزء من معركة قانونية في حالة اللجوء الى تسوية نزاع حول تكلفة الاحتلال الاقتصادي على الفلسطينيين منذ 1967، لذلك هذه يجب أن تبقى قائمة.

ثانياً: تعويضها ذاتياً من خلال التقشف قليلاً في بعض النفقات غير الضرورية دون المس بحقوق الموظفين أو الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الفقراء.



ثالثاً: توسيع القاعدة الضريبية، أي أن تشمل أخرين لم يكونوا مشمولين في الضريبة، للتقليل من مساحة التهرب الضريبي.