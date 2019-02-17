عضو كنيست يطالب بفتح تحقيق بمزاعم تدخل الرئيس في انتخابات الكنيست.. وابو ردينة ينفي!

رام الله- وطن: طالب رئيس لجنة كنيست الاحتلال ميكي زوهر، لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بفتح ملف تحقيق فوري بشبهات تدخل ما سماها "جهات خارجية" في سير انتخابات الكنيست.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن مطلب زوهر، جاءت على ضوء ما نشر من أنباء عن لقاء الرئيس مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام، وحثه خلالها على الحفاظ على القائمة "العربية المشتركة" التي تعتبر تحالفا لتشكيلات سياسية عربية في انتخابات الـ "كنيست".

وقال زوهر "ثمة حد لكل خداع، إننا امام مسألة في غاية الخطورة بنظري، فالحديث يدور هنا عن تدخل فظ لجهة غريبة مناوئة لإسرائيل، في الانتخابات الديمقراطية في البلاد. لقد توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بطلب فتح ملف تحقيق عاجل ولن اهدأ حتى يتم استيضاح الموضوع حتى النهاية"، وفق قوله.

وتزعم القناة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تضغط على رئيس بلدية الناصرة لعدم الانضمام إلى قائمة أحمد الطيبي حتى لا تتضرر القائمة العربية المشتركة.

وأشارت القناة، إلى أن الرئيس، دعا يوم السبت، رئيس بلدية الناصرة علي سلام، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة برام الله، وحضه على العمل حفاظا على القائمة "العربية المشتركة"، "باعتبارها مكسبا لفلسطينيي الداخل وذات تأثير قوي على الساحة السياسية في إسرائيل مما قد يفيد القضية الفلسطينية".

وأشارت القناة إلى أنه فور عودته إلى الناصرة، أجرى علي سلام اتصالات مع التشكيلات السياسية للقائمة المشتركة، ودعا مندوبين عنها إلى بلدية الناصرة لمناقشة الموضوع الساخن، وهو كيفية الحفاظ على "المشتركة"، لا سيما وان ثلاثة أيام تبقت على بلورة لوائح الترشيح وتسليمها للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في موعد لا يتخطى الـ 21 من الشهر الجاري.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "موقف الرئاسة الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات".

وقال أبو ردينة، في بيان صحفي، مساء يوم الأحد، ترفض الرئاسة رفضاً كاملا تصريحات رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي، والتي حاول من خلالها الزج باسم الرئيس باتهامه بالتدخل بالانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف: "نعتبر أن الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي إسرائيلي، وكما جرت العادة فإنه يجري التعامل مع نتائج هذه الانتخابات أياً كانت"

ومن المقرر أن تجري انتخابات مبكرة في دولة الاحتلال في التاسع من نيسان/أبريل القادم.

(أمد)