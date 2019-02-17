وزيرة الاقتصاد: قرصنة الاحتلال لمستحقاتنا الضريبية ضربة لاقتصادنا

رام الله- وطن: قالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، مساء اليوم، إن قرصنة الاحتلال للمستحقات الفلسطينية من أموال الضرائب هي انتهاك يُضاف إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وأكدت عودة في بيان لها، أن "هذه القرصنة بحق شعبنا ومقدراته، من شأنها أن تشكل خطرا على الحركة الاقتصادية وتراجعا في النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي الى تدهور الوضع الاقتصادي الصعب". محذرة من تداعيات هذا القرار على مختلف الأصعدة.

ودعت عودة "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القرار الاسرائيلي المخالف للقانون الدولي والرامي إلى حصار وابتزاز شعبنا ماليا لتمرير سياسيته العنصرية بتواطئ الإدارة الأمريكية".

واشارت إلى أن الحكومة تدرس الخيارات المتاحة للرد على هذا القرار.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في حكومة الاحتلال "الكبينيت" قررت، مساء اليوم الأحد، تنفيذ قانون تجميد أموال من عائدات السلطة، الذي أقره الكنيست في يوليو 2018، والتي تقدر بنحو نصف مليار شيكل سنوياً. كما قرر الاحتلال اقتطاع نحو 14 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح "تعويض" الجواسيس الذين اعتقلتهم السلطة وتعرضوا للتعذيب.