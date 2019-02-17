غزة | 12 إصابة في صفوف الشبان برصاص الاحتلال وقصف مدفعي وإصابة جندي بانفجار قنبلة

غزة- وطن: قصفت مدفعية الاحتلال، مساء اليوم، نقطة رصد تابعة للمقاومة شمال غزة.

وذكر موقع "معاريف" العبري أن جندياً في جيش الاحتلال أصيب بجروح متوسطة، مساء اليوم، جراء انفجار قنبلة شمال شرق غزة.

وأضاف الموقع أن الجندي أصيب بشظية في الرقبة وحالته متوسطة، وتم نقله لمستشفى برزيلاي.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصابة 12 مواطناً بجراح مختلفة إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم، خلال تظاهرهم قرب السياج الفاصل شمال غزة ضمن ما يعرف باسم "الارباك الليلي".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تجري تدخلاتها الطبية مع اصابة في الرأس لشاب يبلغ من العمر 23 عام حالته حرجة.