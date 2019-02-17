جنين: إصابة حرجة للعامل فتحي فريحات بعدسقوطه من بناية في العفولة

جنين- وطن: تعرض عامل من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الأحد، لإصابة حرجة جراء وقوعه من بناية قيد الإنشاء في العفولة في أراضي ال48.

وقالت مصادر محلية إن العامل فتحي محمد فتحي فريحات من بلدة اليامون، سقط من الطابق السابع في بناية قيد الإنشاء أثناء وضع الحديد في سقف المبنى ما أدى لإصابته بشكل حرج.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الشاب فريحات حرجة للغاية، ويتلقى العلاج في مستشفى العفولة.

وبات تكرار إصابات ووفيات العمال بأراضي 48 مقلقا للغاية في ظل غياب إجراءات السلامة والأمان.