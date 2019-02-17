الاحتلال يجرف أراضي واسعة في سنيريا ومسحة لصالح الاستيطان

سلفيت- وطن: قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد ابو الشيخ، ان جرافات الاحتلال باشرت عمليات تجريف واسعة تستهدف مئات الدونمات من اراضي قريتي سنيريا ومسحة (بمحافظة قلقيلية) الواقعة خلف الجدار لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "عيتس افرايم" المقامة هناك.

وقال ابو الشيخ بأن "عمليات التجريف المتواصلة في تلك المنطقة المزروعة باشجار الزيتون تأتي تطبيقا لقرارات وزير داخلية الاحتلال قبل عام المتضمن توحيد المستوطنات الاربعة المقامة في تلك المنطقة وهي مستوطنات عيتس افرايم، وشعاريه تكفا، والقنا، واورانيت، ضمن مشروع يهدف جلب آلاف المستوطنين عبر اقامة المزيد من الوحدات السكنية والمرافق العامة والسياحية".

واشار الى ان عمليات التجريف في اراضي اهالي مسحة وسنيريا الواقعة خلف الجدار جاءت بعد حرمان اصحابها من الوصول اليها، موضحا انه لم يتم توزيع اية قرارات بخصوص مصادرة هذه الاراضي، ما يشير الى ان سلطات الاحتلال باتت تقوم بعمليات المصادرة والتهويد حتى دون اتباع الاجراءات اعتادتها من قبل.

"القدس"