ألمانيا | متضامنون ألمان ينتصرون لعائلة فلسطينية ضد قرار ترحيلها

وطن- وكالات: نظّم متضامنون ألمان وقفة احتجاجية في مدينة باساو الألمانية رفضاً للقرار القاضي بترحيل العائلة الفلسطينية المهاجرة من المخيمات في سوريا ومكونة من اللاجئ عرفات شريح وزوجته سماح دقاق وطفلهما.

وعبّر المتضامنون عن غضبهم من فصل الأم عن ولدها -وتم جمهم بعد فشل محاولة ترحيل الأم لدولة لاتفيا- وحملوا شعارات تدعو إلى منع ترحيلهم ومنحهم اللجوء في ألمانيا.

وكانت العائلة الفلسطينية هاجرت من مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، ووصلوا إلى اليونان وبعد أشهر قدمت الأمم المتحدة لهم رحلة إلى دولة لاتفيا، وعند وصولهم قدموا اللجوء فيها، لكن كان الوضع فيها صعباً بالنسبة للعائلة.

وأشارت العائلة إلى جملة من الصعوبات التي واجهتهم فيها، منها ظروف المنزل السيئة، وصعوبات في تعلم اللغة، والتمييز والمضايقة بسبب حجاب الزوجة، وصعوبات في الرعاية الطبية، ونقص الدعم من قبل الجهات الحكومية.

(مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)