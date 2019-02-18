أول إضراب عن الطعام لعلماء في سجون السعودية

وطن: شهدت السجون السعودية، تنفيذ أول إضراب لعلماء عن الطعام، بعد نحو عامين من توقيفات طالت مشايخ وحقوقيين، دون تعقيب من السلطات، التي عادة ما تقول إنها تقدم رعاية لكافة المحتجزين لديها.

ووفق حساب "معتقلي الرأي"، الذي يدعم حقوق الموقوفين بسجون السعودية عبر "تويتر"، أعلن الشيخ السعودي، عبد الله الحامد في بيان له من داخل السجن، الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال إن قرار الإضراب إلى الاحتجاج على سوء معاملتهم في السجون، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع نشطاء العمل السلمي وأصحاب الرأي.

وتبع الحامد، عبدالكريم الخضر، وفوزان الحربي، ومحمد فهد القحطاني، وعبد الرحمن الحامد، وفق الحساب ذاته.

وأعرب حساب "معتقلي الرأي" عن أمله أن "تؤتي (هذه الخطوة) ثمارها في أقرب وقت". داعيا للتغريد تحت هاشتاغ (وسم) #اضراب_المشايخ_بالسجون الذي تصدر الترند بالسعودية قبل ساعات.

ودعم الإضراب، عبد الله نجل الشيخ المعتقل سلمان العودة، المقيم في الخارج، في تغريدة له بـ"تويتر".

وأوضح أن "الإضراب يلفت النظر أيضا للانتهاكات الممنهجة ضد كافة المعتقلين والمعتقلات، ويشير إلى أن الإفراج الشامل عن كافة المعتقلين والمعتقلات تعسفيا هو طريق الإصلاح والتصالح مع الشعب ومقدراته وعناصره".

وتم توقيف العودة من جانب السلطات السعودية في 10 سبتمبر/ أيلول 2017 ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والكتاب.