محكمة الاحتلال تماطل بالبت في اعتقال والدة الشهيد صالح البرغوثي

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني إن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" تُماطل في إصدار قرار بشأن قضية الأسيرة سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح المعزولة في معتقل "هشارون" منذ تاريخ اعتقالها في الخامس من كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وأوضح محامي نادي الأسير منذر أبو أحمد أن المحكمة أرجأت إصدار القرار مرتين، وجاء ذلك بعد أن أصدرت في وقت سابق قرارين يقضيان بالإفراج عنها بكفالة مالية، وجمدت المحكمة في حينه تنفيذ القرارين بعد إعلان النيابة نيتها تقديم استئناف.

يُشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم إصدار قرار بشأن قضية الأسيرة البرغوثي يوم أمس إلا أن المحكمة أبلغت المحامي في وقت لاحق إرجاء إصدار القرار للمرة الثانية.

واعتبر نادي الأسير أن المماطلة بمثابة استمرار لعملية الانتقام التي فرضها الاحتلال بحق عائلة البرغوثي منذ الإعلان عن استشهاد نجلها صالح على يد قوة خاصة من جيش الاحتلال في رام الله في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018؛ علماً أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال زوجها عمر البرغوثي إدارياً، ونجلها عاصم القابع في زنازين معتقل "المسكوبية".