جرافات الاحتلال تجرف أراضي في بورين جنوب نابلس

نابلس- وطن: شرعت جرافات الإحتلال صباح اليوم الأثنين، بتجريف أراضي استولى عليها في قرية بورين، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس، لوطن، إن آليات الاحتلال شرعت بتجريف أراضي ملكية خاصة لصالح توسيع مستوطنة "جيفعات رونين".

وتحيط قرية بورين، ثلاث مستوطنات أكبرها "يتسهار" المقامة على جزء من أراضي القرية في الجهة الجنوبية، ومستوطنة "براخا" من الجهة الشمالية، وفي شرقي القرية، تقام بؤرة استيطانية اسمها "جفعات رونيم".

وتُقدر مساحة أراضي بورين نحو 18 ألف دونم، وغير متاح لأصحابها سوى 10 آلاف دونم، وما تبقى هو تحت سيطرة حكومة الاحتلال إدارياً وأمنياً.

وكات سلطات الاحتلال أصدرت العام الماضي قراراً بمصادرة نحو عشرة دونمات من أراضي مدرسة بورين الثانوية، لصالح وضع سياج شائك فصل المدرسة عن الشارع الالتفافي القريب من مستعمرة "يتسهار".