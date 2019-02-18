وزيرة الاقتصاد تنفي لوطن توسيع القائمة الضريبية للتغلب على أزمة اقتطاع الاحتلال رواتب الشهداء والأسرى

وطن: نفت وزيرة الاقتصاد عبير عودة لوطن، الإثنين، ما تناقلته وسائل إعلام عن خطط لتوسيع القائمة الضريبية من أجل التغلب على أزمة اقتطاع أموال المقاصة.

وقرر الاحتلال، أمس الأحد، خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار).

وفي حديثها، بينت عودة أن المقصود فقي حديثها هو تنظيم قطاع المحاجر والكسارات، عقب زيارة ميدانية قامت بها السبت في بيت لحم والخليل.

وأضافت أن الإجراءات تتعلق بالمحاجر والمصانع غير الملتزمة، بما يعود بالضرر عليها وعلى خزينة الدولة.

وأوضحت ان الوزارة بدأت بتنظيم هذا القطاع، الذي يشكل أكبر نسبة في قيمة الصادرات، والتي تزيد عن 20%-25%.

وحول اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة، اعتبرت عودة ذلك اختراقا واضحا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وجريمة جديدة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وبروتوكول باريس هو أحد ملاحق اتفاق أوسلو، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.