فيديو وصور| الاحتلال يعتدي على المصلين ويعتقل بعضهم عند محاولتهم فتح باب الرحمة

القدس- وطن: اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في ساحات المسجد الاقصى، اليوم الأثنين، عند محاولتهم فتح باب الرحمة، واجبرتهم على الخروج من ساحات المسجد الاقصى.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين بينهم موظفة من الاوقاف، و 4 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وكان الشبان قد ادوا صلاة الظهر على باب الرحمة الذي اقفله الاحتلال بالسلاسل، وكسروا الاقفال والباب، فاعتدت عليهم قوات الاحتلال وامتد الاعتداء بالضرب بالعصي من باب الرحمة الى كافة ساحات المسجد الاقصى.

يُذكر أن قوات الاحتلال قد أغلقت مبنى "باب الرحمة" الواقع في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى منذ عام 2003، ومنذ ذلك الوقت تصدر شرطة الاحتلال قرارًا بإغلاقه لمدة عام يتم تجديده باستمرار.

ودعا نشطاء مقدسيون، الشعب الفلسطيني ممن يستطيعون الوصول الى مدينة القدس المحتلة، إلى التوجه للمسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في أداء الصلوات في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد، بدءاً من صلاة ظهر اليوم، احتجاجاً على استهداف الاحتلال باب الرحمة وإغلاقه بقفل وسلاسل حديدية.