النبالي والفارس القابضة والدفاع المدني يبحثان تعزيز شروط السلامة العامة

رام الله- وطن: بحث وفد مشترك من مجموعة النبالي والفارس القابضة، اليوم الاثنين، سبل تعزيز شروط السلامة العامة مع جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في مقر الجهاز بمدينة رام الله.

وضم الوفد كلاً من المهندس خالد فارس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمهندس عمر حنون، مدير عام شركة النبالي والفارس للعقارات، والمهندس عماد الخطيب، والمهندسة رغد ملحم، حيث التقى الوفد باللواء الركن يوسف نصار، مدير عام الدفاع المدني الفلسطيني.

وأشاد المهندس خالد فارس، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدفاع المدني الفلسطيني في ضبط إجراءات السلامة العامة في المنشآت والمصانع ومختلف المرافق العامة بما يحفظ سلامة المواطن.

وأكد فارس على أهمية الدور الإرشادي الذي يبذله الجهاز في توعية مختلف شرائح المجتمع بأساليب الوقاية والسلامة الشخصية والعامة؛ وذلك من خلال اللقاءات التدريبية وورشات العمل والندوات الإرشادية التي ينظمها الجهاز في المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة.

من جانبه، أكد المهندس عمر حنون على المستوى العالي من الاحتراف والمهنية التي تتمتع بها طواقم الدفاع المدني، مبيناً أن شركة النبالي والفارس للعقارات استفادت من خبرات الدفاع المدني وإرشاداته في تعزيز شروط السلامة العامة في جميع المشاريع العقارية التي طورتها الشركة والتي تشمل حوالي 2400 وحدة عقارية.

وأضاف حنون أن الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة يحتاج إلى خلق ثقافة عامة لدى المجتمع المحلي من شأنها تعزيز الالتزام الذاتي بهذه الممارسات، لاسيما ونحن نسمع عن الحوادث المؤسفة بين الحين والآخر نتيجة الاستهتار في التقيد بشروط السلامة العامة، ونوّه حنّون إلى أن تعزيز هذه الثقافة يحتاج إلى تعاون جميع المؤسسات الرسمية والإعلامية والقطاع الخاص.

