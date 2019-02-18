القبض على شخص بحوزته مواد يشتبه انها مخدرة في ضواحي القدس

القدس- وطن: القت الشرطة القبض شخص من ذوي السوابق بتعاطي وترويج المواد المخدرة وضبطت بحوزته مادة يشتبه انها مخدرة من نوع الهيروين في بلدة بدو بضواحي مدينة القدس المحتلة.

وذكر بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت لمركز شرطة بدو حول تواجد أحد المتعاطين والمروجين للمواد المخدرة في مركبة عمومية بحوزته مواد يشتبه انها مخدرة، على الفور تم تحريك دورية للمكان وتم توقيف المركبة، وبتفتيش المشتبه به حسب الاصول عثر بحوزته على مادة يشتبه انها مخدرة من نوع الهيروين بلغ وزنها قرابة 5.5 غرام.

واكد البيان، تحويل المشتبه به مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات اللازمة لتحويله الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.