الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي قريتي سنيريا ومسحة جنوب قلقيلية

قلقيلية- وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مساحات واسعة من أراضي قريتي سنيريا ومسحة جنوب قلقيلية.

وقال عضو مجلس قرية سنيريا محمد الشيخ إن الهدف من تجريف الأراضي هو توحيد المستوطنات الأربع المقامة في منطقة القريتين والمسمى "عيتس أفرايم، وشعاريه تكفا، والقنا، وأورانيت"، بهدف جلب آلاف المستوطنين عبر إقامة المزيد من الوحدات السكنية والمرافق العامة والسياحية.

يشار إلى أن عمليات التجريف استهدفت مئات الدونمات لمواطني القريتين بعد الاستيلاء عليها، ولم يتم توزيع أية قرارات بخصوص الاستيلاء.