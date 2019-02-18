غزة: المسير البحري الـ24 ينطلق غدًا

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار انطلاق المسير البحري 24 في شمال غرب قطاع غزة غدًا الثلاثاء؛ للمطالبة برفع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمته الهيئة بميناء غزة اليوم الاثنين، حيث ستنطلق عشرات القوارب من شاطئ بلدة بيت لاهيا بحلول 3:30 عصرًا تصاحبها جماهير حاشدة مؤازرة برًا.

وقال المتحدث باسم الهيئة محمد أبو عويمر إن الحراك سيحمل عنوان "استمرار الحصار نذير الانفجار"، داعيًا جماهير شعبنا للمشاركة.

ودعا أبو عويمر الوسطاء الذين شهدوا تفاهمات التهدئة مع الاحتلال لإلزامه بتطبيق هذه التفاهمات بحذافيرها؛ "فما فرضه شعبنا خلال ثورته البرية والبحرية لن يكون ورقة ضغط وابتزاز له، وإن محاولات الالتفاف على مكتسباتنا لن تزيدنا إلّا قوة".

واستنكر ما وصفه "وقوف السلطة موقف العقبة في طريقة المصالحة"، والمشاركة في "تشديد الخناق على أبناء شعبنا باستمرارهم بسياسة قطع الرواتب شهرًا بشهر، وإن هذا الموقف سيسجله التاريخ في أحلك صفحاته سوادًا".

وبيّن عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار حسين منصور أن رسالة الحراك البحري غدًا التي تحمل عنوان "استمرار الحصار نذير الانفجار" ما هي إلاّ رسالةً يجب أن يفهمها العدو جيّدًا بضرورة رفع الحصار

وأوضح منصور أن استمرار مسيرات العودة "ما هي إلاّ وسيلةً من وسائل وحدة شعبنا في مواجهة مؤامرات التصفية لقضيتنا التي تجري على قدم وساق في العواصم الغربية ولقاءات التطبيع والخيانة التي تجريها بعض الأنظمة العربية".