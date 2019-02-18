موسكو تعلن تأجيل زيارة هنية

وطن: أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى العاصمة الروسية حتى إشعار آخر.

وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "اللقاء مؤجل، وليس هناك موعد محدد له"، وأضاف: "هذه المسألة ليست على جدول الأعمال حاليا، لأننا حرصنا على توفير أرضية للحوار بين الفلسطينيين في موسكو، بما يخدم توصلهم للإجماع على الأسس المبدئية للقضية الفلسطينية".

كما لم يستبعد بوغدانوف زيارات قادة فصائل فلسطينية أخرى وقال: "نتلقى طلبات من هذا النوع، والحوار مع كافة الفصائل الفلسطينية سيستمر".

وكان من المقرر أن يصل إسماعيل هنية إلى موسكو بزيارة رسمية أواسط يناير الماضي، لكن "حماس" أعلنت في 10 يناير عن إرجاء الزيارة "لوقت آخر"، موضحة أن سبب ذلك يعود لـ"انشغال" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

واستضافت موسكو بين 11 و13 فبراير اجتماعا للحوار الفلسطيني شاركت فيه 12 من الفصائل والأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية الأساسية.

روسيا اليوم