بروكسل تعد برد سريع وملائم بحال فرض رسوم أميركية على السيارات الأوروبية

وطن: قال متحدث باسم المفوضية الاوروبية الاثنين إن “الاتحاد الاوروبي يعد برد سريع وملائم اذا فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الاوروبية”.

وأصدر الاتحاد الأوروبي التهديد بعد أن رفعت وزارة التجارة الأميركية تقريرا الأحد يفوض الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على السيارات خلال التسعين يوما المقبلة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد مرغريتس سكيناس “اذا تحول هذا التقرير الى خطوة تلحق أضرارا بالصادرات الأوروبية فإن المفوضية الاوروبية سترد بطريقة سريعة وملائمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية