صمٌّ بكمٌّ يصنعون الجمال بالفسيفساء في بيت لحم

بيت لحم- وطن للانباء- أحمد القرنة: في خطوة تهدف لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، وتمكينهم من فتح مشاريع خاصة بهم والاعتماد على نفسهم، يتدرب أكثر من 10 طلاب من معاقي "الصم والبكم" على رسم لوحات الفسيفساء، وتعلم فنونها المختلفة في مدينة بيت لحم، ولمدة 5 شهور، حتى يتقنون الرسم تماما.

مدير مركز الفسيفساء في بيت لحم، خلدون البلبول، قال لـ وطن إن الهدف من هذا التدريب هو دمج المعاقين في المجتمع المحلي، واشراكهم في العمل، مضيفا أن الطلبة سيتمكنون من فتح مشاريعهم الخاصة عقب الانتهاء من هذا التدريب، أو على الأقل العمل في أحد المراكز المختصة بالفسيفساء.

وأشار البلبول الى أنه أشرف على تدريب 10 طلبة في البداية، على رسم الفسيفساء، مؤكدا أنه سيتم لاحقا اختيار 4 طلبة من الذين اتقنوا فن الرسم للاستمرار في التدريب وللمشاركة في المعرض، الذي سيعقب انتهاء تدريبهم، وداعيا جميع المؤسسات لدعمهم من خلال شراء منتجاتهم.

وبكلماته البسيطة أكد المتدرب أحمد سليمان (22 عاما)، لـ وطن انه تمكن من خلال تدريبه لمدة 5 أشهر من رسم وتصميم لوحات وزخارف مختلفة وبطريقة ممميزة، مشيرا الى انه سيعمل في هذه المهنة بعد الانتهاء من التدريب.