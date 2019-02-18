للمرة الرابعة.. تجديد الاعتقال الاداري للأسير محمد النبالي

رام الله- وطن: جددت محكمة عوفر العسكرية، قرار الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق الأسير المعاد اعتقاله محمد عطا النبالي (22 عاماً) من سكان مخيم الجلزون، شمال رام الله، وذلك مدة أربعة أشهر.

مكتب إعلام الأسرى أفاد بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال المحرر والطالب في كلية الإعلام في جامعة القدس محمد النبالي بتاريخ 26/2/2018، وذلك أثناء مروره على حاجز جبع، فقد تم تقييد يديه ونقله إلى سجن عوفر.

وأضاف بأن محكمة عوفر العسكرية وبعد أسبوع من اعتقال الأسير النبالي، أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر دون وجود تهمة، وقبل أن تنتهي المدة بيومين جددت له لمرة ثانية لستة أشهر أخرى، ثم مؤخراً جددت له لمرة ثالثة، بحيث أمضى حتى الآن عاماً كاملاً في الاعتقال الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير النبالي كان اعتقل سابقاً لدى الاحتلال، وأمضى عدة شهور خلف القضبان، وأفرج عنه قبل حوالي خمسة أشهر فقط من اعتقاله الأخير.