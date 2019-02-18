الأردن يقدم ورقة احتجاج لدولة الاحتلال بشأن الأقصى

وطن- وكالات: قدم الاردن مذكرة احتجاج، لدولة الاحتلال، ادان فيها الاجراءات الاسرائيلية تجاه المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين وطالب بوقفها.

وقالت الخارجية الاردنية في بيان لها، اليوم الاثنين، انها قدمت مذكرة احتجاج للخارجية الاسرائيلية عبرت خلالها عن "إدانة" الحكومة لإجراءات إسرائيلية "مستفزة" في المسجد الأقصى.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إسرائيل، كقوة القائمة بالاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، بإعادة فتح الأبواب فوراً واحترام حرمة المكان المقدس وعدم أعاقة دخول المصلين، وسحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى المبارك واحترام مشاعر المسلمين.

وأكد ان هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافرا للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات دولة الاحتلال كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحمّل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأوضح القضاة أن الوزارة تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب وإعادة الهدوء للحرم الشريف.

كما بين الناطق الرسمي ان الوزارة قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن إدانة الحكومة للإجراءات الاسرائيلية المستفزة، والمدانة بحق الحرم القدسي الشريف وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فوراً.