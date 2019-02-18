5 إصابات بجراح مختلفة برصاص جيش الاحتلال شرق غزة

غزة- وطن: أصيب مساء اليوم الاثنين، عدد من الشبان بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين المشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي" شرقي مدينة غزة.

وأفادت صحة غزة، أن 5 شبان بينهم طفل، أصيبوا بجراح مختلفة برصاص الاحتلال، خلال استهداف الاحتلال للمشاركين في فعاليات الارباك الليلي شرق غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل عشوائي صوب المتظاهرين، كما نفذوا عمليات قنص.