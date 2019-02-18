أبو مرزوق يتهم فتح بأنها "بيتت النية" لإفشال حوارات موسكو

وطن: اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، حركة فتح، بأنها بيتت النية لإفشال حوارات موسكو، التي عقدت منتصف الشهر الجاري لمناقشة المصالحة الفلسطينية وملفات أخرى.

وقال أبو مرزوق في حوار مع فضائية "الأقصى" مساء الإثنين: "كانت هناك نية مبيتة لحركة فتح لإفشال أي محاولة مصالحة، في أي دولة، لكن دون أن يتحملوا مسؤولية ذلك".

وأضاف: "فوجئنا في موسكو بتعميم بيان ختامي مسرب ومضلل غير الذي تم الاتفاق عليه".

وتابع: "رفضنا صفقة القرن، وأكدنا على أن القدس الموحدة، هي عاصمة فلسطين".

وأشار أبو مرزوق إلى أن الحركة ستتفاهم مع الجانب المصري حول الاستمرار في نواياهم بالحوار حول وحدة الشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل لذلك.

وفي 11، و12 فبراير/شباط الجاري، عقد ممثلو 12 فصيلا فلسطينيا، حوارات في موسكو لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.