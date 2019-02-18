المبادرة الوطنية: القرصنة الاسرائيلية يجب أن لا تمر

رام الله- وطن: وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، القرار الإسرائيلي باحتجاز نصف مليار شيكل من عوائد الضرائب الفلسطينية، بأنه عمل من أعمال القرصنة واللصوصية والاعتداء على أموال الشعب الفلسطيني التي يدفعها من عرق جبينه وقوت أولاده.

وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن هذه القرصنة يجب ان لا تمر، ولا بد من التصدي لها بكل الوسائل بما في ذلك تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي اتخذت بشأن العلاقة مع الاحتلال وقراراته والتنصل الكامل من الاتفاقيات التي خرقتها و تخرقها الحكومة الإسرائيلية كل يوم.

وطالبت المبادرة بتوحيد الصفوف في مواجهة الضغوط المالية الإسرائيلية المتصاعدة بما فيها رفع القضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، بهدف استصدار أحكام بنهب مزيد من الأموال الفلسطينية، وقالت في بيانها أن المحتلين يعتقدون واهمين أن ضغوطهم المالية يمكن أن تكسر الموقف الفلسطيني الموحد ضد صفقة القرن و محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت المبادرة الوطنية أن مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء أمر مقدس لا يمكن السماح بالمس به مهما تعاظمت الضغوط.