مصري يلقي زوجته من شرفة المنزل بسبب مشادة كلامية

وطن: انتهى شجار بين زوجين مصريين حديثين بإلقاء الزوج زوجته من شرفة المنزل، قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذ حياتها، بعد أن ظلت ممسكة بسور حديدي في إحدى الشقق ببرج سكني في منطقة الجيزة بمصر، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادماً، يصور رجلاً حاول إلقاء زوجته من شرفة منزلهما، بسبب رغبته في عدم وجودها معه بالبيت.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن خلافات مستمرة توترت معها رحلة زوجين بمنطقة فيصل، لكن مشادة كلامية حادة وقعت بينهما، الإثنين 18 فبراير/شباط 2019، «دفعت الزوج لإلقاء زوجته من شرفة المنزل، لكن العناية الإلهية وتدخُّل الجيران أنقذا حياتها.

وأضافت أنه تنامى إلى مسامع سكان شارع كعبيش بمنطقة المريوطية في فيصل، يوم الإثنين، أصوات شجار من إحدى الشقق ببرج سكني، أعقبتها صرخات سيدة: الحقوني الحقوني.

وعندما أسرع السكان لاكتشاف مصدر الصوت، اكتشفوا وجود سيدة تمسك بسور حديدي خاص بشرفة إحدى الشقق، تتشبث بالبقاء على قيد الحياة، لا سيما أنها «عروسة»، حسب شهود عيان.

وكوَّن الأهالي فريقين: الأول تكفل بإمساك السيدة، والثاني اتجه إلى أسفل العقار؛ تحسباً لسقوطها، وأمر أحدهم بإحضار جلباب طويل لاستخدامه لحظة رفع العروس للداخل.

وحضرت الشرطة للتحقيق والوقوف على تفاصيل الحادث، وقال شاهد عيان -رفض نشر اسمه- إن خلافاً وقع بين الزوجين على مصروفات المنزل، دفع الزوج لإلقاء زوجته من شرفة شقتهما بالطابق الثاني، رغم مرور أشهر قليلة على زواجهما.