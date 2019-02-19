اجواء غائمة وباردة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الي معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى صافية وشديدة البرودة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .