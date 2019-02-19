مانشستر يونايتد يلقي بتشيلسي خارج كأس الاتحاد

وطن: بلغ فريق مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه تشيلسي "حامل اللقب" بهدفين نظيفين مساء الاثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة.

وأحرز هدفي اللقاء كل من أندير هيريرا في الدقيقة 31، وبول بوجبا بالدقيقة 45.

وبعد نهاية المباراة، سحبت قرعة الدور ربع النهائي من البطولة، وأسفرت عن المواجهات التالية:

سوانزي سيتي يلعب مع مانشستر سيتي، وواتفورد يتقابل مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون يلتقي مع مانشستر يونايتد، وميلوول مع برايتون.

وستقام مباريات ربع النهائي بين يومي 15، و17 مارس المقبل.