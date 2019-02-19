وفاة الكاتب الصحفي المصري خالد توحيد

وطن: توفى الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي المصري في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، متأثراً بأزمة قلبية تعرض لها الاثنين، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين بجوار مقر القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يتم تشييعه الثلاثاء، فيما لم تعلن أسرة الراحل موعد العزاء.

وتولى توحيد رئاسة قناة الأهلي في العام الماضي ضمن محطات مهمة من النجاحات الإعلامية، حيث عمل رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، بخلاف تقديم برنامج "ستاد النيل" والاستوديو التحليلي في قناة الأهلي.

وحصل توحيد على العديد من الجوائز في مجال العمل الصحفي، على رأسها جائزة دبي، بجانب حصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام.